mercredi 21 décembre 2022

Le procès en appel de l’affaire Bineta Camara à finalement eu lieu à TambaCounda ce mercredi. Le juge Souleymane Téliko a maintenu le verdict du premier jugement, a condamné le prévenu à la réclusion criminelle. Il est poursuivi pour viol et meurtre sur Bineta Camara.

Au micro du corréspondant de la RFM Me Clédor Cire Ly conteste cette décision de la cour d'appel de Tambacounda. L'avocat de la défense compte saisir la cour de cassation. Selon lui, « les exceptions de nullité qu'il a relevées tout au début du procès en appel sur l'affaire Bineta Camara sont manifestes » La partie civile représentée par Me Moussa Sarr et Seyba Danfakha qui ont fait leur plaidoirie avant le réquisitoire du Procureur Général Soyoubou Sy, a obtenu sa requête face au Pdt de la cour d'appel Souleymane Teliko qui, en définitive, déclare Papa alioune fall coupable pour tentative de viol et meurtre sur Bineta Camara.