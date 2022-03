lundi 7 mars 2022 • 735 lectures • 1 commentaires

Le Pds a décidé de sanctionner le comportement de certains de ses membres qui n’ont pas suivi les directives de Me Wade lors de l’élection du bureau municipal de la ville de Guédiawaye.

C’est un premier dégât collatéral de l’élection du bureau municipal de Guédiawaye. En effet, le comité d’initiative et d’éthique du Parti démocratique sénégalais (PDS) a retiré toute confiance à Ndiogou Dieng qu’il a décidé de destituer «de toutes responsabilités dans les instances au niveau local et départemental.» Son exclusion a été requise.



En effet, le comité d’initiative et d’éthique, composé des membres des sections du PDS et de la fédération départementale de Guédiawaye, indique que sa décision s’explique par la conduite et le comportement de certains conseillers de la Coalition Wallu, lors des élections des adjoints au Maire de Guédiawaye.



Et «le nommé Ndiogou Dieng a voté pour la coalition BBY malgré les injonctions répétées des émissaires du Parti.» En posant cet acte, M. Dieng a «défié le Secrétaire Général du PDS, ramé à contre courant à la demande de la base qui a souhaité que les voix de Wallu soient reversées à Yewi Askan et foulé au pied le Communiqué du Parti du 18 février 2022 signé par le frère chargé de la communication et la déclaration publique de la coalition Wallu du département», déclare le parti.