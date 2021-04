Affaire Dahai Co Sarl : La réponse du Pr Yérim Mbagnick Diop à Me El Hadji Diouf

mardi 20 avril 2021 • 360 lectures • 2 commentaires

Actualité 2 heures Taille

Me ElHadji Diouf a fait face à la presse hier pour s’exprimer par rapport à l’affaire dite des médicaments non autorisés. L’avocat dans son discours a rejeté la faute sur la Direction de la pharmacie et du médicament (Dpm).

Une déclaration qui a mis le patron de la Dpm dans tous ses états. Dans un entretien avec «Enquête », repris par nos confrères de Libération Online, le professeur Yérim Mbagnick Diop assène : «Je ne vais pas répondre à Me El Hadji Diouf et à ses clients. Je trouve qu’ils ne respectent pas les Sénégalais. Parce que, normalement, ils devraient avoir l’humilité de demander pardon aux Sénégalais. Le Chinois a demandé pardon et a reconnu les faits, en disant que ces faux médicaments devaient tomber en péremption. Au lieu de demander pardon, ils font dans la polémique. Cela n’a pas de sens. Ils veulent duper les Sénégalais. Trop, c’est trop. On ne peut pas continuer à compter nos morts du fait des faux médicaments, il faut réagir. Nous, nous sommes dans la pro activité. Nous trouvons des solutions et ces gens veulent nous imputer le problème. Nous allons identifier le problème et trouver des solutions idoines ».

Cet article a été ouvert 360 fois.

Publié par Ndeye Rokheya Thiane editor