Affaire de corruption dans la magistrature : Le ministre de la justice ordonne l’ouverture d’une enquête exhaustive

iGFM-(Dakar) Le ministre la justice, Me Malick Sall a finalement brisé le silence et annonce la saisine de l’inspection générale de l’administration de la Justice pour tirer au clair l’affaire des graves accusations de corruption, d’abus de pouvoir et d’immixtion sur des décisions de justice portées par le juge Yaya Amadou Dia contre son collègue, Ousmane Kane, président de la cour d’appel de Kaolack. Il a ordonné l’ouverture d’une enquête immédiate et exhaustive.

« A la suite de certaines déclarations parues dans la presse et relatives à des affaires relevant de la Cour d’appel de Kaolack, le garde des sceaux Ministre de la Justice a saisi l’inspection générale de l’administration de la justice (IGAJ) à l’effet de diligenter immédiatement une enquête exhaustive sur les faits allégués et de dresser un rapport dans les plus brefs délais dans le souci de tirer cette affaire au clair pour la sauvegarde de la crédibilité de l’institution Judiciaire. », lit-on dans un communiqué reçu à iGfm.