Affaire de l'enregistrement audio : Ce qu'en dit Me Elhadj Diouf !

mercredi 6 avril 2022 • 1197 lectures • 1 commentaires

Depuis quelques jours, un fichier audio s’est ajouté au débat dans l’affaire opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr. Et dans l’enregistrement, une voix attribuée à Mamour Diallo sermonne Adji Sarr, évoquant l’octroi de passeports diplomatiques, une éventuelle sortie du territoire national etc. Hier mardi, Me Elhadj Diouf, l’avocat de Adji Sarr a brisé le silence sur la question, dans Qg.



Publié par Youssouf SANE editor