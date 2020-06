Affaire de la grille à la Baie de Hann : Mbacké Seck, convoqué à la gendarmerie

iGFM – (Dakar) – Dans le cadre du projet de dépollution de la Baie de Hann, des activistes et autres ouvriers se sont aventurés à poser une grille pour, disent -ils filtrer les eaux usées et industrielles du canal 6 de la Baie de Hann. Une initiative qui n’est pas du gout des populations riveraines des cités Flamboyants, Marinas et Virmo qui ont déposé une plainte au niveau de la section Environnement de la gendarmerie nationale. C’est dans ce cadre que le sieur Mbacké Seck considéré comme l’un des initiateurs de cette pose sur le canal 6 serait convoqué par les pandores à 15 heures.

Selon les termes de la plainte contre X déposée par les populations regroupées au sein du collectif des riverains de la Baine de Hann, « cet acte irréfléchi peut engendrer des dégâts incommensurables. Les déchets accumulés dans le canal depuis le pont de Colobane vont inévitablement être pris au piège par la fameuse grille et bloquer le drainage des eaux de pluies vers la Baie. Les quantités d’eaux pluviales estimées à des millions de mètres cubes risquent d’inonder et d’impacter les populations des quartiers environnants (Cités Marinas, Virmo, route du Cvd, cités des Flamboyants, quai de pêche) sans compter les risques très élevés d’explosion d’infrastructures capitales au dessus du canal (Train express régional, Boulevard du Centenaire de la commune ex route de Rufisque et autres industries. »

C’est suite à cette plainte que Mbacké Seck serait convoqué à 15 heures à la section environnement de la gendarmerie nationale. (Affaire à suivre)

