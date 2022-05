jeudi 12 mai 2022 • 2058 lectures • 4 commentaires

Le président du groupe parlementaire du Parti Démocratique Sénégalais dévoile le problème derrière la liste de la coalition Yewwi- Wallu. Selon Cheikh Bara Dolly Mbacké, il y a eu des divergences entre les deux coalitions.

Au micro de Rfm, Cheikh Bara Dolly révèle que la liste comprend bel et bien Cinq Hommes et deux femmes. Il explique cette situation par des divergences entre Yewwi et Wallu qui voulaient chacun faire passer son candidat.

« Khalifa voulait donner son poulain et le Pds voulait donner son responsable à Dakar. On a discuté pour trouver un consensus mais malheureusement nous n’avons pas trouvé un accord. Finalement on a mis les deux personnes sur la liste mais avant de déposer la liste tout le monde savait que la liste n’était pas paritaire », lance-t-il.

Cheikh Bara Dolly ne s’arrête pas là et informe que les deux coalitions voulaient tromper la direction générale des élections. Le Pds a proposé Joseph Sarr, coordonnateur de Dakar et Khalifa a proposé son poulain Babacar Mbengue de Hann Bel Air, voilà ce qui nous a proposé Cinq Hommes et deux femmes’’.