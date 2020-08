Affaire de la présumée voleuse de sacré-coeur :  Le verdict est tombé !

iGFM – (Dakar) Les personnes arrêtées dans l’affaire du traitement dégradant de la présumée voleuse de sacré-cœur ont été fixées sur leur sort ce mardi. Leurs peines vont de 1 à 3 mois ferme de prison ferme.

Le juge du tribunal des flagrants délits, dans son délibéré, a condamné Ibrahima Thiaw à 3 mois ferme, Babacar Ndiaye et Moussa Diallo ont écopé, respectivement, de deux mois et d’un mois ferme. Ils devront, aussi, payer à la dame la somme de 5 millions de francs Cfa au titre des dommages et intérêts.

Pour rappel, le procureur de la République avait, lui, requis 5 ans de prison dont 2 ans ferme contre Moussa Diallo et Babacar Ndiaye et un an de prison contre Ibrahima Thiaw.

L’avocat de la dame avait aussi réclamé 10 millions de Fcfa de dommages et intérêts. Il avait indiqué, qu’à travers sa cliente, les prévenus ont ligoté et souillé l’intimité de la femme.