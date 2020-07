Affaire Range Rover d’Eumeu Sène: Les conclusions de l’autopsie sont formelles!

iGFM – (Dakar) La mort de Ibrahima Touré, l’homme qui aurait tenté de voler le véhicule de Eumeu Sène, fait couler beaucoup de salive et d’encre. Les conclusions de l’autopsie réalisée au laboratoire d’anatomie cytologie pathologiques de l’hôpital Aristide Le Dantec, sont très claires.

Elles renseignent que le corps portait plusieurs signes traumatiques sur le tronc et sur les membres, en plus d’une hémorragie de grande abondance causée par des coups et blessures infligés à l’aide d’un objet contondant.

Ce qui va dans le sens de la thèse de Mamadou Touré, père du défunt. Ce dernier avait déclaré que son «fils a été battu à mort». Et que les coups qui lui ont été infligés l’ont été au domicile de Eumeu Sène.

Pour rappel, la gendarmerie nationale, qui a ouvert une enquête, a auditionné des hommes de main de Eumeu Sène. Certains d’entre eux ont été arrêtés.