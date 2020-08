Affaire de la voleuse présumée de sacré-coeur : Ce qu’a requis le procureur!

iGFM – (Dakar) C’est le 18 aout prochain que les personnes placées sous mandat de dépôt dans l’affaire de la présumée voleuse de sacré-coeur. Leur audience s’est tenue ce vendredi au tribunal. Le parquet n’a pas été tendre avec eux.

En effet, le procureur de la République a requis 5 ans de prison dont 2 ans ferme contre Moussa Diallo et Babacar Ndiaye et un an de prison contre Ibrahima Thiaw.

L’avocat de la dame réclamé 10 millions de Fcfa de dommages et intérêts. Il a indiqué, qu’à travers sa cliente, les prévenus ont ligoté et souillé l’intimité de la femme.