iGFM (Dakar) El Hadj Bara Thiam, vice-président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme (FSA), a apporté, jeudi, son soutien à Louis François Mendy champion d’Afrique du 110 mètres haies mercredi à Douala (Cameroun), suite à une prime de 80.000 FCFA octroyée à l'athlète.

‘’L’athlète est dans son bon droit. Aujourd’hui, il est en train de lancer un cri du cœur par rapport à une inégalité liée aux primes. Un champion d’Afrique reste un champion d’Afrique que l’on soit footballeur, basketteur, karatéka ou athlète’’, a-t-il réagi, ce jeudi.



"Il est temps, au moment où l’on parle de rupture, de changer la donne”



Selon lui, il ”doit y avoir une certaine équité dans le traitement des sportifs de haut niveau”. Cela a été une très vieille doléance qui n’a pas encore trouvé de solution. Tous les régimes qui sont passés ont échoué sur cette question”. Et de rappeler qu’aujourd’hui, "il est temps, au moment où l’on parle de rupture, de changer la donne”.



Rencontre imminente avec le ministère des Sports



El Hadj Bara Thiam tient à avertir : "Et dès leur retour, nous allons essayer de rencontrer le ministre des Sports pour qu’il nous prête une oreille attentive pour qu’il puisse conseiller le président de la République à prendre les mesures nécessaires. Il est plus qu’urgent de régler cette situation, sinon cela peut créer un disfonctionnement au sein de ces fédérations sportives".



Pour rappel, Louis François a affiché son mécontentement hier sur son compte Instagram : "Être champion d’Afrique pour gagner une prime de 50.000 FCFA de la part du ministère des Sports. Une autre somme de 30.000 FCFA rajoutée à cette dernière par le président de la fédération. Mieux vaut aller jouer au football car Sadio Mané ou Gana n’aurait jamais accepté cette somme. Je vous remets votre prime. Fier d’être Champion d’Afrique. Il est tant que cela cesse ».



Les athlètes sénégalais qui déjà décroché des médailles d'or dans ces championnats d'Afrique sont : Cheikh Tidiane Diouf (400 m), Louis François Mendy (110m haies) et Saly Sarr (triple saut).



A noter que IGFM a tenté de joindre le ministère des Sports en vain.