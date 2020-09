jeudi 10 septembre 2020, par Birame Ndour

La réplique ne s’est pas fait attendre du côté des alliés du président Macky Sall suite à la sortie du leader du parti Pastef, Ousmane Sonko. Dans un communiqué reçu à iGFM, Ousmane Faye leader de la Coalition Manko Wattu Sénégal , Ousmane s’érige en bouclier pour l’Etat et bat en brèche les affirmations de Sonko qu’il qualifie de «showman».

« C’est un showman qui ne maitrise rien de l’enveloppe dégagée pour les inondations. Mais, encore une fois, nous allons lui rappeler que la gestion faite de ce fonds est d’une transparence telle que personne n’a plus à dire sur le déroulé du programme décennal qui est divisé en phases, avec, à chaque étape, un budget alloué sur les 750 milliards », a Répliqué le patron de MWS.

En bon avocat du régime, Ousmane Faye estime que le leader du Pastef, Ousmane Sonko tente en vain de jeter le discret sur l’action du gouvernement dans le cadre de la gestion du programme décennal de gestion des inondations, mais également de manipulation de l’opinion.

« Sonko parle d’incohérence dans les chiffres publiés 750 milliards. En fait, c’est parce qu’il n’a rien compris. Il a déjà entendu le Président Macky Sall demander un audit détaillé de la gestion du fonds avant que lui, ne le fasse. Il veut juste se hisser du niveau du Président Macky pour que l’opinion parle de duel, alors qu’il ne lui arrive même pas à sa cheville. Il est temps que ce gars sache raison garder », argue-t-il.

Par ailleurs, Ousmane Faye a également rassuré gouvernement est en train de dérouler les phases du programme et le processus en toute transparence. «Pour l’information de Sonko et compagnie, la phase d’urgence, concernant la période 2012 – 2013, pour un budget de 66 milliards 375 millions FCFA est déjà terminée. Et la phase à court terme pour la période 2014 – 2016, avec des montants d’exécution estimés à 250 milliards 603 millions, est bien entamée», a lancé le leader de Manko Wattu Sénégal.

Ousmane Faye, de poursuivre, « après le conseil interministériel pour statuer sur les mesures à prendre afin de juguler le problème des inondations, le Président Macky Sall avait aussitôt annoncé se rendre en banlieues pour une visite aux impactés afin de leur témoigner sa solidarité (et celle du gouvernement). Mais aussitôt, Ousmane Sonko a pris la décision de le devancer sur le terrain, et une fois sur place, il fait du diébané (médisance) en désignant le Président Macky comme responsable de leur situation et qu’il les a abandonnés », a-t-l déploré.

Il a toutefois invité Ousmane Sonko à raison garder et à cesser d’alimenter «ce débat inutile», «Ces propos n’honorent pas le président de Pastef. Il passe du statut de chef de parti à un simple diabanékatt. Et contrairement à ce qu’il dit, il est vite contredit par l’offre alléchante de 10 milliards qui seront débloqués pour venir en aide aux sinistrés. Mais qu’il sache que ce montant sera bien accueilli par les impactés.», selon Ousmane Faye.