samedi 21 août 2021 • 143 lectures • 0 commentaires

Actualité 37 mins Taille

Le changement des compteurs de la Sen'Eau fait polémique. Sos consommateurs y voit un risque de hausse des factures d’eau alors que le fermier parle d’une obligation contractuelle. La division de la métrologie, au ministère du Commerce s’est auto saisie.

«Dès qu’on a eu vent de cela, nous nous sommes autosaisis. Comme on parle de problème de fiabilité, nous avons décidé de poser un acte qui permettrait à tout le monde d’être édifié», indique M. Ibrahima Sarr de la Division de la métrologie au ministère du Commerce.



Lui et ses hommes comptent aller à sen Eau faire des prélèvements sur les compteurs et les amener au banc d’essai qui se trouve au port autonome de Dakar. Le banc d’essai permettra de savoir si les compteurs sont fiables ou pas.



«Nous allons associer les associations de consommateurs, les plaignants, la société sen’Eau et nous autres agents assermentés nous sommes à équidistance. À l’issue de l’exercice, nous délivrerons un verdict qui va normalement pouvoir éclairer la lanterne de tout le monde», indique-t-il.