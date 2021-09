lundi 13 septembre 2021 • 842 lectures • 1 commentaires

Il y a quelques semaines, SOS Consommateurs avait dénoncé le renouvellement des compteurs amorcé par la Sen'eau, alertant que les nouveaux compteurs allaient faire augmenter les factures. Suite à leur plainte, la Division de la métrologie a engagé une enquête et des tests. Ses conclusions ont été divulguées par les consuméristes.

"A l'issue de ceux-ci au laboratoire d'étalonnage du Port Autonome de Dakar, il a été constaté contradictoirement que : les compteurs de marque DHIEL étaient conformes car n'ayant pas atteint le nombre d'erreurs maximales tolérées. Par contre, le nombre de compteurs défectueux de marque ITRON avait dépassé le seuil de tolérance d'erreurs conformément à la réglementation en vigueur, confirmant ainsi notre position. Ce qui signifie que tout le stock de 17 000 compteurs de marque ITRON a été considéré comme "non conforme" et donc mauvais et impropre à l'utilisation", a déclaré Sos Consommateurs dans leur communiqué de presse parcouru par iGfm.



Ainsi, les consuméristes demandent à l'Etat et en particulier au Ministère du Commerce de saisir immédiatement le stock des 17.000 Compteurs de marque ITRON détenus par SEN EAU en vue de sa destruction au nom de la protection des consommateurs sénégalais. Ils appellent À tous les consommateurs de s'opposer à l'installation de tous compteurs de cette marque, considérés comme défectueux ou le cas échéant, d'en demander le changement s'ils ont déjà été installés. ce qu'ils demandent à la À SEN'EAU, c'est de rembourser aux usagers ayant eu des hausses de factures dues à l'installation d'un compteur ITRON, le différentiel perçu indûment.



Des membres de la Division de la métrologie du ministère du Commerce, indiquent bien "qu'il y a une partie des compteurs de marque ITRON qui ne sont pas conformes." Pour l'instant, nous tentons de joindre le service de communication de la Sen'Eau, sans succès.