Affaire des deux frères décédés à Thiaroye  : Ce que révèle l’autopsie

IGFM – L’affaire défraie la chronique depuis hier. Selon les informations distillées par ci et par là, Mamadou Woury Diallo et Ibrahima Diallo, âgés de 1 et 5 ans, ont perdu la vie après avoir mangé une soupe empoisonnée. Les deux corps étant toujours à l’hôpital pour les besoins de l’autopsie, l’équipe de Igfm a voulu en connaître davantage sur cette histoire.

Le père des deux enfants, interrogé, a révélé qu’il a reçu le certificat de genre de mort. Les résultats de l’autopsie révèlent, en effet, que les deux gamins ont péri à cause de leur asthme. Cette maladie avec laquelle ils sont nés a été exacerbée par la poussière présente hier à Dakar. Et selon toujours le père, il aurait déjà déposé les papiers de l’autopsie au tribunal pour pouvoir récupérer les corps de ses enfants, afin de les enterrer dignement.

La mère des deux gamins, très affectée, a quant à elle tenu à remettre tout entre les mains de Dieu.