iGFM (Dakar) Le forum civil à travers le mouvement citoyen «Vision Citoyenne» à Ziguinchor a, hier mercredi 16 septembre 2020, fait face à la presse pour exiger la libération des quatre jeunes habitants la commune de Niaguis, qui sont inculpés pour avoir «piétiné» les bornes qui délimitaient les terres appartenant à autrui dans leur cité. Le forum civil a par ailleurs annoncé une grande marche la semaine prochaine à travers les rues de la capitale.

Henry Ndecky, Benoit Sidiomabo Diatta, Idrissa Sané et Abdou Diéme puisse que c’est de ceux-là qu’il s’agit viennent de boucler leur trois mois de séjour carcéral. Ces jeunes, à en croire le président du mouvement citoyen «Vision Citoyenne» Madiadiop Sané, dont le seul tort est d’avoir enlevé les bornes qui délimitaient les terres dans leur commune ne méritaient pas d’être envoyés en prison. «Ils n’ont fait que dénoncer cette boulimie foncière dont les populations sont victimes depuis un certain moment dans leur cité», a laissé entendre Madiadiop Sané. «C’est pourquoi, nous lançons un appel à la société civile éparpillée un peu partout au Sénégal afin qu’elle puisse nous aider à dénoncer cette forfaiture dont les populations de cette commune de Niaguis sont victimes. Trop c’est trop. Nos terres sont découpées et vendues illégalement avec la complicité de nos autorités administratives. Nous interpellons solennellement le Président de la République Macky Sall. Mieux, nous exigeons la libération de ces jeunes.»

Plus que jamais convaincus de l’innocence de Henry Ndecky, de Benoit S. Diatta, d’Idrissa Sané et d’Abdou Diémé dans ce dossier, «nous allons réveiller cet orgueil qui est dans notre fort intérieur. Rien ne sera plus comme avant dés lors. C’est la raison pour laquelle, nous allons descendre dans les rues la semaine prochaine pour non seulement réclamer justice et exiger la libération de ces jeunes détenus injustement dans les liens de la prévention mais aussi et surtout pour dénoncer avec la dernière énergie cette politique d’accaparement de nos terres par des maires de la région qui sont en complicité avec les autorités administratives. Dans cette région sud du pays, il y a une forte escroquerie foncière. Nous n’avons plus le droit de nous taire. Des autorités sont trempées jusque dans la moelle de leurs os dans ces nombreuses escroqueries foncières qui continuent de ravager notre contré. Nous allons les démasquer tous parce qu’elles ne cessent de commettre des délits sur le dos de nos populations innocentes et impuissantes», a soutenu Madiadiop Sané.