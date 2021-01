samedi 16 janvier 2021 • 2076 lectures • 0 commentaires

iGFM - Les membres du comité mis en place par les étudiants et autres sénégalais de France, pour susciter l’engouement autour de la recherche de Diary Sow, sont un peu frustrés. Ils ont fait face à la presse ce samedi, pour faire quelques précisions.

"Comment elle a fait pour avoir ces infos là..."

"C’est ce qui nous a laissés un peu perplexes, le fait que l’autorité (Ndlr: Le consul général et l'ambassadeur du Sénégal en France) dise qu’actuellement les nouvelles sont rassurantes et que la piste criminelle n’est pas privilégiée. Donc nous, on se pose la question de savoir comment elle a fait pour avoir ces informations-là. Ils faut qu’ils nous répondent par rapport à ces informations."

"Nous ne sommes pas leurs ennemis"

"On est pointés du doigt, les gens pensent que nous détenons des informations qui sont confidentielles et qui parlent de l’enquête, nous sommes juste des compatriotes, animés d’un esprit de solidarité, raison pour la quelle on a tout fait pour prendre de notre temps, sortir de notre bureau, arrêter notre boulot sortir dans la rue pour aider. II faut que les autorités sachent que nous sommes là pour les aider. Mais nous ne sommes pas leurs ennemis."

"On a reçu des infos venant de pistes anonymes"

"La seconde chose, c’est que lorsqu’on a lancé le mouvement, on a distribué des flyers un peu partout. Ce sont nos numéros qui sont sur ces flyers, on a reçu des informations venant de pistes, des gens anonymes qui nous ont appelés. Mais ce ne sont pas des informations vérifiées. Tout ce qu’on pouvait faire, c’est de transférer ces informations à l’autorité. Ce qu’on a fait."

"Nous avons atteint nos limites"

"Aujourd’hui on a atteint nos limites. On ne peut pas dépasser ce stade-là. Le comité était juste là pour accompagner l’autorité, l’aider. On l’a fait. A l’heure actuelle nous n’avons pas d’infos sur là où se trouve Diary Sow. Nous sommes juste des sénégalais animés de bonne foi et de solidarité. Et nous voulons tous retrouver Diary Sow."