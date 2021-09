mardi 7 septembre 2021 • 2318 lectures • 0 commentaires

Le verdict de la jeune chanteuse Dieyna Baldé est tombé. Elle est condamnée à 6 mois avec sursis. Les autres prévenus sont purement relaxés par le tribunal informe la Rfm.

Pour rappel, Dieyna et Cie sont poursuivis pour vol commis la nuit, collecte illicite de données et menace de diffusion de données à caractère personnel.

Dieyna Baldé et Cie ont été arrêtés, le 24 août par Division spéciale de cybercriminalité (Dsc). Ce, suite à la plainte du producteur, chanteur, compositeur, Beatmaker et rappeur Djibril Mbaye Fall alias Bril Fight 4. Ce dernier aurait confié aux enquêteurs qu’il entretenait une liaison secrète avec la jeune «star». Et, cette dernière, prise de jalousie a agi de la sorte pour se venger.

Diffusion de données à caractère personnel: