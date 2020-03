Affaire Dieyna- Kilifeu de Y en marre : « Depuis 6h, je suis avec Dieyna à la division de la cybercriminalité » »

iGFM – (Dakar) Depuis vendredi, l’affaire Dieyna de Sen Petit Gallé et Mamadou Diop, DG de l’Iseg continue de défrayer la chronique. L’accusé Diop doit être fixé sur son sort ce lundi.

Kilifeu de Y en a marre, contre l’injustice, défend Dieyna: » Je me suis rapproché de la fille, elle m’a un peu expliqué l’histoire. Donc, je me suis dis que je ne vais pas la laisser seule dans cette histoire, parce que j’ai toujours défendu la protection de la femme. Me Clédore Ly est dans du sérieux, donc je vais apporter ma pierre à l’édifice. Depuis 6h du matin, je suis la avec elle à la Division de la Cybercriminalité. Je n’ai pas dormi depuis hier, mais Dieu est grand, c’est pour la bonne cause.»

Pour rappel, les enquêteurs de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (Dsc) ont convoqué, pour ce lundi 9 mars, une autre ancienne candidate de l’émission « Sen Petit Gallé » surnommée « Bou ndaw ». Ces prochaines 48 heures seront donc décisives pour Mamadou Diop, qui a reconnu avoir dépensé près de 15 millions de Fcfa pour « prendre en charge » Dieynaba Baldé, qui l’accuse de l’avoir engrossé. Ce qu’il continue de nier. Pour sa défense, le DG de l’Iseg a commis Mes Moussa Sarr et Alassane Cissé.

Mame Fama GUEYE