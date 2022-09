Affaire Doura Diallo : Ce que révèle l’autopsie

vendredi 2 septembre 2022 • 511 lectures • 0 commentaires

Société 5 heures Taille

PUBLICITÉ

L’enquête sur la mort de Doura Diallo, la dame décédée en couches au centre de santé de Kédougou, se poursuit. Après l’arrestation et le placement en garde à vue du gynécologue de l’anesthésiste et de l’infirmier le procureur de Kédougou avait ordonné une autopsie sur les dépouilles de la victime et de son bébé.

Selon l’Observateur dans sa livraison du jour,l’examen des corps a été réalisé hier, jeudi, à l’hôpital régional Amath Dansokho par Dr Danfakha. Ce dernier a conclu à une mort par hémorragie pour la mère, et un décès par strangulation pour l’enfant. Le procureur a ordonné, d’après le journal, l’audition d’autres experts pour mesurer le niveau de responsabilité de l’équipe médicale mise en cause. PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 511 fois.

Publié par Hawa Signaté editor