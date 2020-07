Me Moussa Diop attrait Barthélémy Dias en Justice!

iGFM – (Dakar) Me Moussa Diop avait menacé de déposer une plainte contre Barthélémy Dias. Il a joint l’acte à la parole.

Le Dg de la société Dakar Dem Dik a de prime abord servi une citation directe au maire de Mermoz-Sacré-cœur. Mais, l’huissier de Justice a déclaré qu’il n’a pu rencontrer l’élu à son domicile. Et ses collaborateurs, notamment son assistant, n’ont pas accepté de prendre la correspondance. Ils l’ont renvoyé à l’étude de Maître Demba Ciré Bathily, avocat du maire. Le document a été finalement déposé à la mairie de Dakar.

Me Bamba Cissé, l’avocat de Me Diop, a ensuite servi une citation au parquet à Dias fils. La comparution est prévue le mardi 11 aout prochain, au tribunal de Grande instance de Dakar, où le Juge statuera en matière correctionnelle à la salle 3 du palais de Justice.

L’avocat de Me Diop estime que le maire de Mermoz-Sacré-cœur est coupable de diffamation et d’injures publiques. Lui et son client comptent réclamer 500 millions pour préjudice subi.

Pour rappel, Me Moussa Diop a décidé de poursuivre en justice Barthélémy Dias suite aux accusations de ce dernier, à propos du foncier de Dakar Dem Dik.