iGFM-(Dakar) Du nouveau dans l’affaire dite mariage entre homosexuels à Mermoz. 13 des 25 prévenus ont été libérés par le tribunal des flagrants délits de Dakar ce vendredi.

Le tribunal des flagrants délits a accordé le "doute" à 12 prévenus alors que le treizième a été purement et simplement relaxé. L'organisateur de la fête et le "marié" ont pris 6 mois ferme et le reste du groupe, 3 mois de prison. Pour rappel, le parquet avait requis deux ans de prison contre tous les mis en cause.

Pour rappel, Ces 25 individus ont été pris en train de célébrer avec faste un anniversaire et le mariage de deux déviants sexuels.

Des lubrifiants, des préservatifs…, et deux bagues de fiançailles du couple d’homosexuel ont également été trouvé sur les lieux.

Ces 25 personnes trouvées dans une situation indécente sont âgées entre, 17, 18, 20 et 30 ans au maximum. Ils seraient pour la plupart originaires de la banlieue.