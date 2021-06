mardi 22 juin 2021 • 526 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Libération du jour revient sur le film de l'arrestation du neveu qui serait le présumé meurtrier de son oncle, le taximan assassiné et jeté dans un canal à Thies.

L'affaire du taximan tué dans la capitale du Rail suit son cours. Selon nos confreres, le téléphone de la victime a été retrouvé dans la chambre du mis en cause qui a été déféré devant le procureur. Et Libération d'ajouter que Mamadou Gueye âgé de 28 ans, qui était hébergé par son oncle, prétend avoir acheté l'appareil au marché "Moussanté" de Thies, ville (59,6 km de Dakar). Le quotidien souligne pa railleurs que l'histoire du maletas a intrigué les enquêteurs.

Pour rappel, Cheikh Mbaye, le chauffeur de Taxi avait disparu depuis plus de deux mois avant d'être finalement retrouvé mort et jeté dans un caniveau de l’Onas au quartier Diamegueune de Thiès. Son corps était enveloppé dans un drap appartenant à sa femme. Le procureur avait ordonné aux services compétents de rechercher les restes du corps de la victime. Sa femme et ses enfants avaient été convoqués par les limiers pour les besoins de l’enquête.