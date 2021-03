jeudi 18 mars 2021 • 853 lectures • 1 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM – (Dakar) Adji Rabi Sarr a fait de terribles révélations sur le supposé viol qu'elle a subi des œuvres du leader du Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko. À cette occasion, elle a révélé être enceinte mais elle ne veut pas rentrer dans les détails.

En effet, lors de cette interview sur leral TV, la masseuse de Ousmane Sonko a fait savoir que ce dernier avait payé 80 000 le jour où elle a couché avec elle dans le Jacuzzi.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



« Pour ne pas que les gens le reconnaissent, il est entré dans les toilettes, le temps qu'on remplisse d'eau le jacuzzi qui était en panne. Ce jour-là, toutes les femmes qui travaillaient là-bas l'ont vu. Il m'a forcé à coucher avec lui dans le jacuzzi. Je l'ai même supplié de ne pas me faire quelque chose. En plus, il m'a fait savoir que ce qu'il ressent avec moi, il ne le ressent pas avec ses deux femmes ».





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Adji Sarr révèle aussi que Sonko lui parlait des problèmes qu'il avait avec ses femmes. « Il m'a dit qu'un jour, il avait une petite dispute avec sa femme et pour le séduire elle avait porté une robe rouge, mais il ne s'intéressait pas à elle et ce jour-là, Ousmane Sonko est venu me voir... »





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Dakaractu





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">