lundi 18 juillet 2022 • 947 lectures • 2 commentaires

Société 6 heures Taille

Les derniers développements, dans l’affaire François Mankabou, ne sont pas pour plaire aux avocats de la famille du défunt. Ils sont montés au créneau.

Les avocats de la famille de François Mankabou fulminent. En effet, ils signalent que des membres de la famille du défunt ont été convoqués par la Division des investigations criminelles (Dic) pour enquête. Ce qui les inquiète.



«Nous leur avons demandé de ne déférer à aucune convocation. Parce qu’aujourd’hui, leur priorité, c’est l’autopsie», fulmine Me Ousseynou Gaye. «Comment l’enquête peut être démarrée en pareille situation. Et nous avons eu l’information selon laquelle des témoins sont entendus. Qui sont ces témoins. D’où viennent-ils ? Est- ce qu’ils ont été triés sur le volet ? Nous voulons savoir», peste la robe noire.



À propos des images de la vidéo surveillance qui montrerait les circonstances du décès de François Mankabou, Me Gaye déclare : «Nous avons aussi entendu que le film a été montré à l’Ondh. Si c’est vrai nous porterons plainte pour violation du secret de l’enquête.»



De son côté, Me Patrick Kabou, lui, fulmine sur les péripéties liées à l’autopsie du défunt : « Convoqués, la famille et les proches de monsieur François Mancabou se rendent à l'hôpital principal ce matin; on leur annonce que le corps est à l'hôpital CTO depuis hier. Un des membres du Pool d'avocats s'y rend avec un médecin et là, on leur fait comprendre que l'autopsie a été faite depuis hier.»



L’avocat déclare que la famille est perdue. «Nous, leurs avocats, c'est la première fois que nous assistons à un tel scénario», fulmine-t-il.