iGFM (Dakar) Dans un message publié sur Instagram et supprimé par la suite, Nampalys Mendy a soutenu Idrissa Gana Gueye, son coéquipier en sélection, qui a refusé de jouer samedi avec le flocage arc-en-ciel, symbole de soutien à la communauté LGBT. RMC nous apprend que Leicester a parlé avec son milieu de terrain après son message de soutien.

L'affaire concernant le refus d'Idrissa Gueye d'évoluer avec le flocage arc en ciel en soutien à la communauté LGBT fait couler beaucoup d'encre, et pas seulement en France. Trouvant à la fois des détracteurs et des soutiens à l'étranger, Gueye a pu compter sur ses coéquipiers en sélection pour ne pas le laisser seul face à cette polémique. Le milieu de Leicester, Nampalys Mendy avait posté un message de soutien dans sa story Instagram avant de le supprimer. "De tout coeur avec toi".



Le club anglais a depuis tenté de désamorcer la situation en publiant un communiqué : «le club a discuté avec Papy (Mendy) et de la potentielle interprétation de son message, qui a depuis été supprimé. Il n’avait pas l’intention d’offenser ou de suggérer qu’il partage une opinion en opposition à l’engagement de longue date du club en faveur de l'égalité et de l'inclusion. Le Leicester City Football Club se tient aux côtés de la communauté LGBTQ+ et est fier du travail entrepris ces dernières années pour créer un environnement sûr et inclusif.»



À noter que le PSG n’a pas officiellement réagi à cette affaire. Lundi, le club a insisté sur le fait que la décision du joueur était "individuelle" et a indiqué que le PSG allait "s'entretenir" avec Idrissa Gueye.