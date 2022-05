jeudi 19 mai 2022 • 2006 lectures • 1 commentaires

Actualité 4 heures Taille

Les messages de soutien à l'international Sénégalais, Idrissa Gana Gueye continuent sur la toile. En effet, Maï Mbacké Djamil considère que le problème va au-delà du joueur. En effet, pour elle, les musulmans en général subissent silencieusement des injustices en France.

"Au nom du droit, au blasphème et de la liberté d’expression, les millions de musulmans de France endurent silencieusement et quotidiennement, des insultes et offenses qui les heurtent, les vexent et les choquent au plus profond de leurs chaires et âmes.

Au nom de la liberté de conscience et de la liberté de réserve, Idrissa Gana Gueye n'aurait-il pas le droit de manifester une position neutre sur un sujet déterminé ?



PUBLICITÉ

Il n’aurait pas le droit, pour des raisons légitimes, de refuser de porter un maillot qui soutient une idéologie à laquelle il ne s’identifie pas?

Cette hypocrisie sanglante de la plupart des médias et personnages publiques français me scandalise et me tétanise ! Nous ne sommes plus dans une logique de liberté d’expression mais plutôt d’obligation d’expression!

Vouloir obliger un homme libre à prendre une position ou décision qui ne correspond pas à sa "volonté" propre n'est rien d'autre qu'une ''tentative'' d'assujettissement de sa liberté .Et ça, rassurez-vous, ça n’arrivera jamais!

Au cas où vous l'avez oublié, l’esclavage, nous lui avons « cassé sa gueule » il y a bien longtemps !"