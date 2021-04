mardi 20 avril 2021 • 347 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) L’actrice Myriam Ndior est montée au créneau suite à la sortie d’Halima Gadji sur les cachets des acteurs de certaines séries sénégalaises.

Actrice dans les séries «Idoles», «Virginie» et «Belle-Mère», Myriam Ndior pense que le milieu du cinéma au Sénégal ne nourrit pas son homme. D’ailleurs, ceux qui s’en sortent sont soit des fonctionnaires, soit qu’ils ne supportent aucune charge familiale. Elle admet aussi que « les séries ne nourrissent pas les acteurs ».

Myriam Ndior ajoute : « Nous aimons, voire adorons notre métier. Sur un plateau, tu vis une autre personnalité. Quand tu réussis à habiter un rôle, c’est un tel bonheur. Et c’est la raison pour laquelle nous acceptons, quand on nous dit : ‘’Diap si rek’’ (comprenez-nous et aidez-nous) ».

Toutefois, d’après Myriam certains deviennent des larbins des maisons de production, rien que pour avoir un rôle, un job, et ils le font souvent à cause de la pauvreté.

Myriam Ndior révèle également que ce n’est pas tous les acteurs qui sont intéressés par les interviews et autres sorties médiatiques, informe seneweb.