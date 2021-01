mercredi 13 janvier 2021 • 390 lectures • 0 commentaires

Affaire Hiba Thiam : Les suspects devant le juge, ce matin

Société

iGFM – (Dakar)Les mis en cause dans l'affaire Hiba Thiam feront face au juge ce mercredi. Le dossier n’a pas été débattu dans le fond lors de la première audience. Le juge Amath Sy avait renvoyé le dossier au 13 janvier prochain, pour plaidoirie. C’est suite aux sollicitations de la partie civile qui réclame la citation des parents et trois frères et sœur de la victime, Hiba Thiam.

Pour rappel, les faits pour lesquels les suspects sont traduits en justice se sont produits dans la nuit du 3 au 4 avril 2020, alors que le Sénégal était en plein couvre-feu à cause de la pandémie du coronavirus. Les suspects avaient ainsi organisé une soirée qui avait finalement viré au drame

Le corps sans vie de Hiba Thiam avait été découvert dans une chambre de la résidence que la bande d’amis avait louée pour la fête. Les résultats de l’autopsie attestent qu’elle est morte d’overdose. Pis, d’après les éléments de l’enquête, personne n’avait essayé de l’assister et de la cocaïne avait été retrouvée sur les lieux.

Publié par Mame Fama GUEYE editor