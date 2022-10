jeudi 13 octobre 2022 • 3109 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

''L’influenceur'' Kaliphone Sall a été condamné par le tribunal des flagrants délits de Dakar à 6 mois dont 1 mois ferme pour coups et blessures volontaires sur la personne d’Adja Thiaré. Il doit aussi payer 500 000 Fr CFA à titre de dommages et intérêts à la partie civile. L’avocat de la plaignante se réjouit de cette décision mais ils annoncent la poursuite de la bataille judiciaire.

«Nous estimons que cette décision ne manque pas d’intérêt parce que nous avons la lecture que nous sommes dans un Etat de droit et que dans un état de droit quiconque viole la loi doit être sanctionné. Et le juge est venu confirmer cette réalité. Nous estimons que c’est une bonne décision au regard de la qualification qui a été retenue», déclare Me Abdi Nar Ndiaye au micro de la RFM.



La robe noire d’ajouter que le combat ne s’arrête pas là et que «le combat continue». Il estime qu’il y a eu de la séquestration et violation de la loi 2000 sur la protection des données à caractère personnel et la diffamation. Il annonce avoir saisi le doyen des juges d’une plainte avec constitution de partie civile en ce qui concerne la thèse de la viol et séquestration.