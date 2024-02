mercredi 14 février 2024 • 2862 lectures • 1 commentaires

Sport 1 semaine Taille

iGFM (Dakar) La Fédération sénégalaise de football (FSF) a réagi à l'affaire Krépin Diatta qui aurait été sanctionné par la Confédération Africaine de football (CAF) suite à ses propos tenus, en zone mixte, après l'élimination des Lions en huitièmes de finale de la CAN 2023.

"Suite à la parution ce jour d'un article de presse faisant état de sanctions prises par le jury de la CAF contre M. Krépin Diatta, international sénégalais et à la sollicitation de confirmation de différents organes, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe le public que le joueur a fait effectivement l’objet d’une procédure d’enquête disciplinaire ouverte par la CAF sur des propos d’accusation de corruption de la CAF que lui ont prêtés des organes de la presse françaises qui l’ont enregistré à son insu et hors interview en zone mixte au moment où il échangeait avec une tierce personne", a indiqué l'instance via un communiqué, ce mercredi en fin d'après-midi.



"Krépin a répondu à la CAF par écrit..."



Et d'ajouter : "Assisté par le Département juridique de la FSF, le joueur a d’abord répondu par écrit à la demande d’explications de la CAF sur les échanges qu’il a eu avec la personne en question (telles que relayées par la presse française) et qui ne figurait d’ailleurs parmi les officiers media désignés pour ce site de compétitions ni ce match de Yamoussoukro", a ajouté la FSF, avant de reconnaître l'action d'être entendu. "Le joueur a par la suite fait l’objet d’une audition par le jury disciplinaire le lundi 5 février 2024 et a réfuté les allégations portées contre lui sur des accusations de corruption de la CAF."



"Aucune notification officielle d'une quelconque sanction"



La Fédération sénégalaise de football (FSF) a cependant précisé que "depuis lors, ni Krépin Diatta ni la FSF n’ont reçu de notification officielle d’une quelconque décision concernant cette affaire et n’ont pas eu connaissance d’une publication par la CAF d’une décision sur cette affaire par quelque moyen que ce soit."



En conclusion, "la FSF informe l’opinion qu’elle suit le dossier dans le strict respect des règles disciplinaires de la CAF et en étroite collaboration avec son joueur qui n’a jamais eu à connaître dans sa carrière des écarts de comportements sujets à sanctions. Elle avisera de toute suite à donner une fois qu’une décision sera prise par les instances compétentes de la CAF."



Pour rappel, Krépin avait déclaré face à un officiel de la CAF : "Vous êtes des corrompus".





PUBLICITÉ