Affaire Léona Niassène: Ameth Khalifa Niasse réagit…

iGFM – (Dakar) Ce vendredi, l’imam de la mosquée de Léona niassène a été convoqué à la police. Il aurait dirigé une prière sans autorisation. Le khalife de la cité religieuse, qui est allé lui prêter main forte au commissariat, a déclaré que la prière du vendredi prochain aura bel et bien lieu dans leur mosquée. Un épisode sur lequel Ameth Khalifa Niasse, membre de la famille religieuse, a donné son avis sur la Rfm.

«Le khalife qui est mon frère, nous avons le même père, il n’a jamais été convoqué. C’est l’imam qui a été convoqué, qui est aussi mon frère, et notre neveu qui est son adjoint.

Le gouverneur et le préfet avaient fait une tolérance pour les nafilas. Quand nos deux neveux, le porte-parole et le vice-imam, ainsi que notre frère ont été convoqués à la police, le devoir de l’aîné (le khalife) était d’aller les assister et d’intervenir. Et cela a été productif puisqu’ils sont tous rentrés à la maison.

Ce qui doit être dit, c’est que ce sont quelques éléments provocateurs qui ont voulu transformer l’après-prière en manifestation contre le régime sans que cela ne soit la position officielle de Léona Niassène. Léona Niassène soutient la légalité et ne défie en aucun cas le pouvoir légalement en place.

Mon frère n’est pas une autorité qui prend des décisions. Il a des frères. Nous on ne défie pas l’Etat parce que le défier c’est être dans l’illégalité. Ce n’est pas une position officielle de la famille.»