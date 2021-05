Affaire Mamadou Lamine Koïta: les 5 policiers condamnés et 150 millions "versés" à la mère du défunt

Les cinq policiers impliqués dans la mort du conducteur de Jakarta, Mamadou Lamine Koïta ont été condamnés ce jeudi, à 2 ans de prison dont 6 mois ferme pour coups et blessures involontaires ayant entraîné et abus d'autorité. Le tribunal a, par ailleurs, émis un mandat d'arrêt contre les mis en cause condamnés aussi à verser 150 millions de Fcfa à la mère du défunt, partie civile dans cette affaire.

Les faits remontent en février 2020, au cours d’une patrouille. Le jeune Mamadou Lamine Keita avait reçu des coups, au cours de son interpellation. Il finira par rendre l’âme. Ce qui avait entraîné à l’époque des émeutes dans la commune. « En délibérant, le tribunal les a déclarés tous coupables du délit de coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner et du délit d’abus d’autorité », a fait savoir l’avocat Bassirou Sakho, dans des propos rapportés par l’APS.

« C’est une décision satisfaisante parce qu’elle contribue à la consolidation de la confiance qui doit régner entre la justice et les justiciables. Les cinq policiers déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés n’ont pas comparu à l’audience, d’où le mandat d’arrêt décerné à leur encontre », a ajouté l’avocat de la famille du défunt.

