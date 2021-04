Affaire médicaments non-autorisés : ‘’il y’a eu campagne de dénigrement …’’

Sur le plateau de Quartier Général, Me El Hadji Diouf a défendu bec et ongles ses clients placés sous mandat de dépôt dans l'affaire de l'entrée des médicaments non autorisés au Sénégal.

La robe noire ne manque même pas d’accuser le syndicat des pharmaciens. Il décrie une campagne de dénigrement contre ses clients et déclare que les médicaments trouvés dans l’immeuble à la patte d’Oie ne sont pas de faux médicaments.



Publié par Ndeye Rokheya Thiane editor