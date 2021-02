jeudi 18 février 2021 • 715 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les enquêteurs ont opéré une nouvelle arrestation dans l'affaire des menaces de mort.

Ce mercredi, les éléments de la Dic ont arrêté Bawar Dia, en service à l'agence Sonatel de la Médina, qui a été discrètement cueilli et placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir livré les numéros des autorités étatiques qui ont reçu des appels et messages impossibles à reproduire ici, destinés directement au Président de la République.

Selon Libération,qui livre l'info, c'est d'ailleurs à cause de ce développement que Fatima M'bengue de Frapp, encore interpelée, a été arrêtée et placée en garde à vue hier mercredi. Des liens seraient établis entre elle et l'agent de la Sonatel en cause.

Pour rappel, Fatimata Traoré, agent à la société d'intérim « Sen Set group », qui avait acheté la puce en cause, a été libérée. Mais, les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic) ont prolongé la garde à vue de Patricia Mariame Ngandoul épouse de l'administrateur général de Pastef et d'Abass Fall (Pastef- Dakar), qui est retenu depuis dimanche pour atteinte à la sûreté de l'Etat, menaces de mort et diffusion de fausses nouvelles.