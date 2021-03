mardi 2 mars 2021 • 185 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’Alliance pour le progrès économique en abrégé APE/Dysso, face à la situation actuelle sur l’affaire Ousmane Sonko - Adji Sarr. Cette affaire malheureuse frappant un homme politique et leader de parti, APE/DYSSO éprouve de la compassion envers le président Ousmane Sonko.

Suivant l’affaire de très près en toute impartialité, encourage le président Ousmane Sonko de déférer à la convocation pour faire jaillir la vérité, de mettre à la place d’Adji Sarr (sa sœur- sa mère ou sa fille), de ne rien faire d’autre que de révéler la vraie version ; et de se rappeler que la gloire d’un homme n’est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois qu’on tombe, président Ousmane Sonko vous êtes déjà dans le cœur de certains sénégalais.

Cette affaire dégoutante, compromet toute relation naturelle homme-femme aujourd’hui, montre aussi combien les hommes sont exposés et vulnérables. APE/DYSSO, invite la justice à faire preuve d’impartialité, d’objectivité et d’humanisme de dire le droit et rien que le droit.

APE/DYSSO, marque sa solidarité envers la citoyenne Adji Sarr, et l’invite à mesurer la gravité de ses allégations, et de mettre à la place du président Ousmane Sonko (son père- son frère ou son fils), c’est pour dire nous l’invitons à dire la vérité rien que la vérité, elle est rentrée dans l’histoire tristement ou héroïquement s’il s’avère que ses dires sont d’une vérité irréfutable. APE/DYSSO, invite militants, et sympathisants des acteurs politiques à faire confiance à la justice.