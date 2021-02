lundi 8 février 2021 • 223 lectures • 2 commentaires

La réaction du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et Panafricaine (FRAPP) ne s’est pas fait attendre suite aux échauffourées devant le domicile du leader du pastef Ousmane Sonko. Il témoigne ainsi leur Soutien à Ousmane Sonko et tient pour responsable Macky Sall.

‘’Le FRAPP dénonce vigoureusement les violences physiques faites sur des citoyens Sénégalais venus témoigner leur soutien au leader de PASTEF Ousmane SONKO devant sa maison. Parmi les victimes, se trouvent des femmes, de simples passants ainsi que des journalistes. Le FRAPP tient pour responsable Macky Sall et son régime de cette situation qui résulte de cabales politiciennes contre les leaders de l’opposition’’, lit-on dans leur communiqué parvenu à la rédaction d’Igfm.

Le mouvement rappelle qu’il avait averti quand le président de la République s'est arrogé les pleins pouvoirs en dépouillant le parlement de ses prérogatives, il voulait s'enfoncer dans un autoritarisme lourd de dangers pour notre démocratie.

Il invite toutes les organisations citoyennes sœurs à Dakar et dans tous les départements du pays, les droit-de-l'hommistes, et toutes les forces vives du Sénégal à se lever pour arrêter l'arbitraire et les machinations politiciennes de Macky Sall et son régime, pour éliminer toute opposition dans ce pays.

Pour FRAPP le président devrait avoir d’autres préoccupations que la liquidation d’un adversaire politique.