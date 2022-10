jeudi 20 octobre 2022 • 997 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Après son coup de sang d'hier soir, Cristiano Ronaldo va être sanctionné. Manchester United sait déjà comment le punir. Plusieurs médias parcourus par IGFM parlent de sanctions financières et sportives.

On ne parle que de lui. Lui, c'est Cristiano Ronaldo. La star portugaise a volé la vedette à Manchester United, pourtant vainqueur face à Tottenham hier soir en Premier League (2-0). Mais au lendemain de cette rencontre où les Red Devils ont livré une belle prestation, les médias anglais comme étrangers reviennent surtout sur le coup de sang de l'international lusitanien. Après s'être échauffé durant un moment, il n'est pas entré en jeu. Vexé, il a regagné les vestiaires avant le coup de sifflet final. Une attitude loin d'être exemplaire et qui a vivement été critiquée par de nombreux supporters et journalistes.



Questionné au sujet de ce geste de mécontentement de CR7, Erik ten Hag a confié après le match : « il était là, je l'ai vu, mais je ne lui ai pas parlé. Je m'occuperai de ça demain, pas aujourd'hui. Nous célébrons cette victoire et maintenant nous devons récupérer pour Chelsea samedi ». Le technicien néerlandais ne va toutefois pas laisser passer ça. On sait qu'il n'avait pas apprécié que le joueur de 37 ans parte avant la fin du match amical face au Rayo Vallecano cet été. Autant dire que l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam n'a pas dû être ravi que le Portugais gâche la fête hier soir.



Cristiano Ronaldo risque une grosse sanction !



Ce jeudi matin, The Sun a indiqué qu'il va s'entretenir avec son joueur ce jeudi. Ce qu'il avait plus ou moins révélé hier lorsqu'il avait déclaré qu'il s'occuperait de ça plus tard. El Larguero a également précisé que Manchester United n'était pas content de son comportement et que le club anglais va le sanctionner. Mais de quelle façon ? AS nous en dit un peu plus sur le sujet. Ainsi, le média espagnol dévoile les sanctions que comptent mettre en place les pensionnaires d'Old Trafford pour punir l'attaquant âgé de 37 ans.



Sans grande surprise, Cristiano Ronaldo, qui aurait quitté le stade directement après sa sortie, va écoper d'une grosse amende. AS ajoute que Man Utd ne compte pas que taper dans son porte-monnaie. Très remonté après cette nouvelle polémique, l'écurie mancunienne veut le sanctionner sportivement, histoire qu'il ne reproduise pas cela. Ainsi, AS indique que Manchester United réfléchit sérieusement à ne pas le convoquer pour le prochain match face à Chelsea, voire de ne le pas le faire jouer du tout. Pas de quoi arranger ses affaires, lui qui veut plus que jamais quitter Manchester United cet hiver.