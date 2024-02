mardi 6 février 2024 • 1317 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre Rose Wardini. Son réquisitoire introductif bouclé, le maître des poursuites a confié l’affaire au juge d’instruction du premier cabinet du Tribunal de grande instance (Tgi) de Dakar, Oumar Makham Diallo.

Le leader du mouvement « Sénégal nouveau » va, incessamment, faire face au Doyen des juges qui décidera de son sort. Il peut l’inculper ou pas.

Candidate à la présidentielle qui était initialement prévue le 25 février 2024, Rose Wardini, est poursuivie pour "escroquerie au jugement, faux en écriture authentique et publique, inscription sous une fausse qualité et inscription tendant à dissimuler une incapacité, souscription à une déclaration inexistante sur son inégalité et sur sa présence sur une liste".

Elle a été déférée au parquet de Dakar ce lundi 05 février 2024. Après une journée à la cave du palais de justice, elle avait bénéficié d’un retour de parquet.

Rappelons que Dr Wardini a été arrêtée vendredi, 02 février 2024, par la Division des investigations criminelles (Dic). Elle est accusée d’avoir «caché» sa double nationalité au Conseil constitutionnel au moment du dépôt de sa candidature.