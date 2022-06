mardi 21 juin 2022 • 1606 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le juge du Tribunal des flagrants délits s’est déclaré incompétent dans l’affaire Serigne Assane Mbacké.

Le procès de Serigne Assane Mbacké va certainement se tenir en chambre criminelle. En effet, le Juge du tribunal des flagrants délits s’est déclaré incompétent pour trancher l’affaire.



Le procureur, de son côté, souhaite que l’affaire soit jugée devant la chambre criminelle et non en flagrant délit. Il va donc enclencher ladite procédure, renseigne la Rfm.



Serigne Assane mbacké Khelcom et ses co-prévenus sont poursuivis pour actes contre nature, corruption et détournement de mineurs.