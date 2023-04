mercredi 19 avril 2023 • 1292 lectures • 0 commentaires

La journaliste de Walf Tv, Thioro Diouf, a était entendue hier par les enquêteurs dans l’affaire « top cas » en présence de son avocat. Selon l’observateur, elle a reconnu les faits et déclare être membre des groupes «Top Cas » et « Kay ma dey la».

Convoquée et entendue par la Division de lutte contre la Cybercriminalité, en présence de son avocat, Me Aissatou Sabara, elle a, selon les résultats d'enquête, reconnu les faits et déclaré être un membre des groupes « Top cas 221» et «Kaye Ma Deye la» sous le profil «Thioro Makhou Mandela».

Elle déclare avoir été intégrée dans ce groupe par Rokhaya Daba Tine. Elle a, selon des informations du quotidien du groupe futurs médias , reconnu avoir commandité la publication de nombreux «cas», en envoyant des «informations» à la nommée Rokhaya Daba Tine, notamment dans l'affaire portant sur le nommé «Djiguel», taxé par le groupe «Top Cas» d'être un pervers sexuel.

Il faut signaler que son interrogatoire a été Suspendu. Thioro Diouf qui serait en état de grossesse de sept (7) mois, s'est plainte de douleurs abdominales, soufflant qu'elle ne sentait plus son bébé. Respectant la procédure, les enquêteurs l'ont libérée à sa demande pour qu'elle se fasse consulter par un médecin. La poursuite de son interrogatoire est prévue ce mercredi.