mercredi 19 avril 2023 • 332 lectures • 0 commentaires

Actualité 42 mins Taille

Nouvelles arrestations dans l’affaire «Top cas». En effet, Mame Bassine Niang et Amy Cissé Mbaye ont été arrêtées par les enquêteurs.

Alors que Fatou Diop dite Kiné Anna Diop alias «Oumy Khairy » ou «Chaise anglaise » et Rokhaya Daba Tine dite «Raby Nétatou» seront présentées au procureur aujourd'hui, les arrestations se poursuivent dans l'affaire des «Néné Touti » ou affaire «Top Cas». La Dsc continue de «traquer les auteurs d'«Ano» dévastateurs dans les groupes «Néné Touti » et «Kay ma deyleu ».



Amy Cissé Mbaye et Mame Bassine Niang ont été arrêtées respectivement à Dakar et Thiès. Selon Libération, la première a vilipendé dans le groupe «Néné Touti » l.T.D, un homme avec qui elle est sortie pendant près d'un an. Marié à deux épouses, I.T.D a décidé de mettre fin à leur idylle pour préserver sa vie familiale, ce qu'Amy Cissé Mbaye n'a pas supporté. Elle a ainsi enchaîné, photos à l'appui, les «opérations de destruction » contre I.T.D pour lui faire payer sa trahison.



La seconde, Mame Bassine Niang, fut une collaboratrice de M.L.M. Et quand la rupture a sonné, elle a investi le groupe des «Nené Touti » en soutenant que M.L. M serait séropositif et couchait avec des femmes mariées et leur transmettait le Sida.