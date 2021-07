mardi 6 juillet 2021 • 126 lectures • 0 commentaires

Le journaliste René Capin Bassène et Cie détenus dans le cadre de l’enquête sur l’affaire du massacre de Boffa Bayotte viennent de décider de suspendre leur mot d’ordre de grève de la faim.

Ils avaient décrété une grève de la faim pour exiger leur jugement. C’est ainsi que sept d’entre-eux ont été évacués aux urgences, après six jours de diète. Mais aujourd'hui, ils sont revenus à de meilleurs sentiments.

Les mises en causes ont été arrêtées après la tuerie de Boffa Bayotte. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d’armes à feu sans autorisation. Ainsi, ils sont en détention préventive depuis trois ans.