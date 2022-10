mardi 4 octobre 2022 • 537 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Suite à l'affaissement d’un pan du mur du stadium Iba Mar Diop qui a occasionné plusieurs blessés, lors d'un combat de lutte qui a opposé Ibou Afia et Diekh Diam, dimanche dernier, le Ministre des Sports a décidé ce fermer ce lieu jusqu'à nouvel ordre.

Au lendemain de l'incident qui s'est déclaré au stadium Iba Mar Diop à l'occasion de l'ouverture de la saison de lutte 2022-2023, le Ministre des Sports, M. Yankhoba Diatara a effectué un déplacement avec ses equipes et le sous-Préfet de Dakar, Djiby Diallo, sur le site ce lundi 03 octobre 2022 pour constater les impacts. Plus de peur que de mal, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. La quasi totalité des blessés pris en charge par les services sont déjà rentrés chez eux. Seuls 2 blessés graves admis à l'hôpital Principal de Dakar sont encore sous surveillance médicale.

Le ministre leur a apporté le message de compassion, de solidarité et de soutien du Chef de l'Etat, Son Excellence Macky SALL , celui chef du Gouvernement, le Premier ministre Amadou Ba et du mouvement sportif.

En attendant de voir la qualité de l'édifice pour continuer à accueillir des événements sportifs comme la lutte et le Handball, le ministre des Sports a décidé de fermer le stadium jusqu'à nouvel ordre. Ce sera d'ailleurs une occasion car le stadium fait partie des infrastructures sportives qui vont être réhabilitées dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de 2026.