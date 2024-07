mercredi 19 juin 2024 • 1462 lectures • 3 commentaires

iGFM (Dakar) Le Général Jean Baptiste Tine, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, a effectué le déplacement à Madina Gounass, après les affrontements ayant opposé lundi deux communautés religieuses après la prière de Tabaski.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, général Jean Baptiste Tine, a plaidé mardi auprès du khalife général de Madina Gounass, pour un apaisement après les affrontements ayant opposé lundi deux communautés religieuses après la prière marquant la célébration de la Tabaski.



Apaiser les esprits et baisser la tension



‘’Nous sommes venus ici aujourd’hui pour renforcer les liens et réitérer ma demande faite hier [lundi] au Khalife pour apaiser les esprits et baisser la tension, et il a accepté. C’est pourquoi j’ai effectué le déplacement pour consolider les acquis et encore demander le retour au calme’’, a déclaré le général Tine.



Arrivé à Madina Gounass mardi en fin de matinée, le ministre de l’Intérieur a insisté pour un retour au calme et à la sérénité dans la cité religieuse, où la prière de l’Aid-el-Kébir a été émaillée de violences.



Le ministre de l’Intérieur, qui a rencontré le khalife général de Madina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, sera aussi reçu par le Khalife général du Fouladou, Thierno Mounirou Baldé.



Lundi, des affrontements ont opposé les disciples des deux communautés, faisant un mort, des blessés, des dégâts matériels et des arrestations.



Les affrontements ont démarré à la fin de la prière de Tabaski, alors que le Khalife de Madina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, regagnait son domicile en compagnie de ses disciples.



La procession aurait été attaquée par des membres d’une autre communauté religieuse, provocant des affrontements.



Des maisons ont été attaquées, des lieux de commerce vandalisés, des véhicules caillassés, selon des témoins.



La personne qui a été tuée revenait d’un champ, a confié une source administrative, soulignant qu’elle a été prise à partie par un groupe d’individus.



La gendarmerie est intervenue et a procédé à des arrestations. Elle a renforcé son dispositif à Madina Gounass où se sont rendus le gouverneur de la région de Kolda, Saer Ndaw, et le préfet de Vélingara.



Lundi, le khalife de Madina Gounass, par la voix de son porte-parole, a appelé au calme.

