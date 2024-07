lundi 17 juin 2024 • 3110 lectures • 1 commentaires

Un mort et une trentaine de blessés, c’est le bilan des affrontements à Médina Gounass. La voiture du Khalife de la localité a même été attaquée.

Le convoi du Khalife général de Médina Gounass a été attaqué ce lundi, après la prière de Tabaski. Ce, suite à des dissensions entre deux communautés de la localité qui ont viré à l’affrontement. Selon la Rfm, une trentaine de blessés ont été dénombrés et un mort. Des magasins aussi ont été brulés et des maisons vandalisées. La gendarmerie a ouvert une enquête. Nous y reviendrons...

