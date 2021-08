jeudi 26 août 2021 • 448 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Une explosion s'est produite ce jeudi à proximité de l'aéroport de Kaboul, a indiqué le porte-parole du Pentagone John Kirby. « Nous pouvons confirmer une explosion à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul », a-t-il tweeté. Plusieurs victimes sont à déplorer mais le bilan reste flou.

Le Pentagone et d’autres sources confirment qu’il s’agit d’une attaque, annonçant qu'il y avait des victimes, sans plus de précisions. D'après plusieurs sources, il s'agirait d'un attentat suicide et un responsable taliban rapporte que l'attaque aurait fait au moins 13 morts dont des enfants, et de nombreux talibans sont blessés.

Une énorme explosion, suivie par des tirs, s'est produite à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul. Un homme sur place disposant d'un titre de séjour français, que RFI a pu joindre, tente depuis plusieurs jours d’entrer dans l’aéroport pour pouvoir rentrer en France. Il était à la porte est de cet aéroport militaire depuis 10 heures ce matin. Aux alentours de 18 heures (heure de Kaboul), après avoir vu des hommes passer par cette entrée, raconte-t-il, il a tendu son titre de séjour français en leur disant qu’il était résident en France. Ces hommes ont fait demi-tour, et 15 minutes plus tard a retenti une énorme déflagration, rapporte notre spécialiste de la région, Sonia Ghezali.

« J’étais à 20 mètres de l’explosion », nous a-t-il dit encore sous le choc avec le souffle court. « Je vois des femmes, des enfants blessés tout autour de moi » nous a-t-il raconté. « Ils sont blessés à la tête, aux jambes. C’est le chaos, le chaos total ».

Alertes sur un risque d'attentat

« À tous nos amis afghans : si vous êtes près des portes de l'aéroport, éloignez-vous de toute urgence et mettez-vous à l'abri. Une deuxième explosion est possible », a tweeté l'ambassadeur français en Afghanistan, David Martinon qui a précisé qu'aucun soldat, policier ou diplomate français n'était présent au moment de la déflagration à la Porte de l'Abbaie, où elle a eu lieu.

Depuis mercredi soir, les chancelleries occidentales qui ont pris leur quartier au sein de l’aéroport militaire de Kaboul, il y a quelques jours, ont fait savoir qu’il y avait un risque d’attentat très élevé en provenance du groupe État Islamique.

Des milliers de personnes se pressent aux portes de l’aéroport militaire chaque jour depuis la chute de Kaboul dimanche dernier. Elles espèrent être évacuées. Et malgré les mises en garde sécuritaires de mercredi, elles sont encore des milliers aujourd’hui à tenter leur chance, désespérées, car les évacuations s’arrêteront ce soir à minuit, comme cela a été convenu entre les talibans et les Américains.

