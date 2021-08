lundi 16 août 2021 • 231 lectures • 0 commentaires

International 45 mins Taille

iGFM (Dakar) Des images vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de chaos et de panique sur le tarmac de l’aéroport de Kaboul, alors que des Afghans se battent pour monter dans des avions après l’arrivée des talibans dans la capitale.

Ils essaient désespérément de fuir l’Afghanistan, où les talibans ont pris le pouvoir dimanche, craignant qu’ils n’instaurent le même genre de régime fondamentaliste que lorsqu’ils dirigeaient le pays, entre 1996 et 2001. Des familles en panique, avec des enfants effrayés et des gens piétinées : lundi 16 août ce sont de véritables scènes de chaos qui se déroulent sur le tarmac de l’aéroport de Kaboul.

Sous le regard de centaines d’autres personnes, ceux qui avaient réussi à monter en haut des escaliers, des jeunes surtout, tentaient ensuite d’en aider autres à faire de même, dont certains s’agrippaient de toutes leurs forces aux barreaux.

La cohue était telle que les troupes américaines sécurisant l’aéroport ont tiré en l’air pour contrôler la foule, selon un témoin, et que tous les vols commerciaux en partance ont été annulés. Le département d’État a annoncé que le périmètre de l’aéroport avait été sécurisé. Les Américains ont envoyé 6 000 militaires pour évacuer quelque 30 000 diplomates américains et civils afghans ayant coopéré avec les États-Unis, qui craignent les représailles des talibans.

Avec Le Parisien