iGFM (Dakar), États-Unis, Australie et Royaume-Uni conseillent à leurs ressortissants de quitter la zone aéroportuaire de Kaboul tant le risque terroriste est grand, selon leurs informations.

Tôt ce matin, jeudi 26 août, les responsables talibans ont promis d'assurer la sécurité à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul, mais des rapports des services de renseignement faisant état d'une menace imminente des combattants du groupe État islamique ne peuvent être ignorés, a déclaré un diplomate d'un pays membre de l'Otan se trouvant dans la capitale afghane. Le secrétaire d'État britannique chargé des forces armées, James Heappey, a indiqué également ce jeudi matin que la menace terroriste, qui a poussé Londres à déconseiller dans la nuit à ses ressortissants de rejoindre l'aéroport de Kaboul, était « très sérieuse » et « imminente ».

Cette communication des services occidentaux ajoute un peu plus de tension, mais on ne sait pas si c'est véritablement la zone de l’aéroport qui serait visée, tempère notre envoyé spécial à Kaboul, Vincent Souriau.

Première alerte en provenance des États-Unis

La première alerte est venue des États-Unis. Dans un message publié sur son site internet, l'ambassade américaine à Kaboul a déconseillé aux ressortissants américains de se rendre à l'aéroport international de la ville. Les citoyens américains se trouvant déjà à l'aéroport ont été appelés à quitter les lieux immédiatement.

L'alerte demande aux Américains de « faire attention à leur environnement à tout moment, en particulier dans une foule ». Les mises en garde ont été inhabituellement précises : les personnes « se trouvant actuellement aux entrées Abbey, Est et Nord devraient partir immédiatement », a indiqué le département d'État américain, parlant de « menaces sécuritaires ».

Même recommandation du côté de l'Australie et du Royaume-Uni

La menace d'une attaque terroriste près de l'aéroport de Kaboul est élevée, a déclaré ce jeudi la ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, et Canberra a appelé ses ressortissants et les personnes ayant un visa pour l'Australie à évacuer la zone. Dans un premier temps, l'Australie, qui procède à des évacuations en Afghanistan, avait demandé à ses citoyens et aux personnes bénéficiant d'un visa de se rendre à l'aéroport de Kaboul. Mais le pays a modifié sa position plus tard mercredi, se basant sur des risques accrus d'une attaque.

« Ne vous rendez pas à l'aéroport international Hamid Karzaï de Kaboul », a de son côté écrit le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth sur son site internet.

« Il y a une menace élevée et permanente d'attaque terroriste », souligne le message. « Si vous vous trouvez dans la zone de l'aéroport, quittez-la pour un endroit sûr et attendez d'autres instructions », ajoute la diplomatie britannique. « Si vous êtes à même de quitter l'Afghanistan en sécurité par d'autres moyens, faites-le immédiatement ».

Il y a deux jours, Joe Biden, justifiant le maintien de son calendrier d'évacuations des troupes américaines, évoquait le risque d'attentats qui seraient menés par la branche du groupe État islamique (EI) en Afghanistan. « Chaque jour d'opérations apporte un risque supplémentaire pour nos troupes », a affirmé le président américain dans une allocution télévisée, « à commencer par le risque grave et croissant d'une attaque » de la branche locale de l'EI en Afghanistan. Le groupe, « un ennemi juré des talibans », a-t-il rappelé, « cherche à viser l'aéroport et attaquer les forces américaines et alliées ainsi que les civils innocents ».

Pourquoi ce rappel, et pourquoi maintenant ? Parce que les facteurs de risques sont nombreux, rappelle notre envoyé spécial, Vincent Souriau. D’abord, Kaboul n’est pas stabilisé, des armes circulent partout. La zone proche de l’aéroport est un espace clos et il n’y pas de maintien de l’ordre. Il y a beaucoup d'allées et venues de civils, de voitures, des gens qui dorment sur des trottoirs, des milliers de personnes qui essaient de passer. En résumé, pour un kamikaze, c’est l’idéal.

Quel intérêt pour l'EI de s'en prendre aux Afghans ?

On ne sait pas qui pourrait frapper, mais si l’on pense à al-Qaïda ou au groupe État Islamique, ce que nous disent nos sources, poursuit Vincent Souriau, c’est qu’ils n’ont aucun intérêt à s’en prendre aux Afghans. Ce sont les intérêts étrangers, les Occidentaux, qu’ils visent. « On nous fait savoir que l’hôtel dans lequel nous nous trouvons, les journalistes, serait une cible beaucoup plus intéressante pour ce genre d’opérations. D’autant plus que des attroupements se forment autour de l'hôtel, dont la sécurité est assurée par les talibans, parce que le bruit court que certains bus d’évacuation partent d’ici vers l’aéroport, ce qui est vrai », ajoute notre envoyé spécial.

Le groupe État islamique, ennemi juré des talibans

L’objectif ultime des talibans est clair : faire de l’Afghanistan un émirat islamique dont la base serait l’application des principes religieux de l’islam radical et les traditions tribales pachtounes.

Le groupe terroriste État islamique (EI) est bien plus radical que les talibans, d'où la crainte de son expansion. Il s’est répandu dans le pays à partir de 2015 et a créé sa propre « filiale » afghane la même année, l’ISKP (État islamique-province du Khorasan). De nombreux combats meurtriers se sont, depuis, produits entre les talibans et l’EI sur le sol afghan.

En février 2020, les talibans s’engagent à Doha à chasser toute organisation terroriste islamiste du pays.

Pourtant, le groupe EI, selon l’ONU, est toujours très actif : il compterait entre 500 et 1 500 hommes, dont des combattants syriens et irakiens ainsi que des talibans mécontents de leur hiérarchie.

RFI