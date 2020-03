Africa 2020: Youssou Ndour et Angélique Kidjo parrainent de l’événement

iGFM-(Dakar) Africa 2020 rentre dans le cadre de la diplomatie culturelle de la France voulu par le Président Emmanuel Macron. Lors de sa visite à Ouagagadou, le Président Macron a annoncé que l’édition 2020 sera consacrée à l’Afrique. A cet effet, Youssou N’Dour et Angélique Kidjo ont été désignés respectivement parrain et marraine de ce grand événement dédié à l’Afrique.

Avec pour objectif de changer de regard sur l’Afrique, cet événement va se décliner sur toute une année d’une saison culturelle africaine en France. « C’est un défi énorme pour l’État français et pour le président Macron qui en a eu l’idée. Les Français ne connaissent pas, ou peu, ce continent complexe. Or, jusqu’ici, notre histoire a été racontée par ceux qui nous ont asservis. On va donc se présenter nous-mêmes. J’essaie actuellement de voir en quoi pourrait consister ma participation artistique à ce projet que j’aimerais voir à l’avenir développer hors de France » déclare Angélique Kidjo.